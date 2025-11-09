La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), continuará mañana con las esterilizaciones gratuitas de mascotas, después de dos días de jornada.



Alma Edith Arredondo Salinas, titular de la dependencia, indicó que mañana 9 de noviembre, el personal de DABA estará en las instalaciones de la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, en la calle Mármol 460, mientras que hoy concluyen actividades en la Escuela Primaria Bucareli 2031, de la colonia El Barreal.



El viernes estuvieron en el Centro Comunitario Ampliación Aeropuerto, comentó.



La funcionaria dijo que es importante que las personas que ya se registraron lleven a sus mascotas y aprovechen el servicio gratuito, ya que la esterilización es un acto de amor y responsabilidad.



En las jornadas también se cuenta con la aplicación gratuita de microchip.



Los requisitos para las esterilizaciones son que el animalito esté libre de garrapatas, con peso adecuado, buen estado de salud, con ayuno mínimo de 12 horas y en el caso de las hembras se pide que no estén amamantando.