Ciudad Juárez

Controlan Bomberos fuerte incendio en bodega de la zona centro

Un fuerte incendio que se registró esta tarde en una bodega de la zona centro, movilizó a varias unidades de Bomberos y paramédicos a fin de mantener la integridad de los vecinos.

El siniestro se registró en las calles Santos Degollado y Ramón Rayón, donde afortunadamente y de acuerdo a los primeros reportes, no se reportan personas lesionadas o intoxicadas.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar se almacenaban desechables, frutas y verduras, lo que ha generado una gran carga de fuego y la rápida propagación de las llamas.

Las autoridades de Protección Civil solicitaron a la ciudadanía evitar transitar por la zona, con el fin de facilitar las labores de emergencia y prevenir riesgos para la población.

Elementos de Bomberos permanecen en el sitio trabajando intensamente para sofocar el incendio y evitar que se extienda a predios aledaños.

Hasta el momento no se ha determinado la causa del siniestro, sin embargo, las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido.

