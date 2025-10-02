Inicio » Controlan Bomberos fuga de gas en Gardeno Residencial
Ciudad Juárez

Controlan Bomberos fuga de gas en Gardeno Residencial

Elementos del Departamento de Bomberos atendieron un llamado de emergencia en la colonia Gardeno Residencial, tras el reporte de una fuga de gas en la zona, la cual fue controlada a tiempo.

De acuerdo al director de Protección Civil, Sergio Roddríguez, se detectó que un trascabo, durante trabajos de remodelación en una banqueta, perforó accidentalmente un poliducto de polietileno de una pulgada de diámetro, lo que ocasionó la fuga del combustible, explicó.

Indicó que la situación fue controlada de manera oportuna mediante el uso de prensa para gas, lo que eliminó el riesgo inmediato.

El área quedó bajo resguardo en espera del arribo de personal especializado de Gas Natural del Norte, quienes se encargaron de la reparación de la línea.

Gracias a la rápida intervención de los elementos de emergencia, se evitó que el incidente escalara y representara un mayor riesgo para la población del sector, dijo el funcionario.

