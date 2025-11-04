La Dirección General de Protección Civil informó que durante la mañana de este martes, elementos operativos de la dependencia atendieron y extinguieron el incendio en un vehículo que se encontraba sobre la calle Argentina, en el cruce con Insurgentes, en la colonia Partido Romero.



Gracias a la rápida respuesta de los elementos del Departamento de Bomberos, el fuego fue controlado oportunamente, evitando que se propagara a otros automóviles o estructuras cercanas. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas durante el incidente.



Personal de la dependencia municipal reiteró su llamado a la ciudadanía para mantener en buenas condiciones los vehículos y prevenir este tipo de emergencias.



Entre las recomendaciones de Protección Civil destacan revisar periódicamente el sistema de combustible para evitar fugas, mantener el sistema eléctrico en buen estado, no transportar gasolina u otros combustibles dentro del automóvil y portar un extintor vigente y funcional.



Asimismo, se exhorta a que en caso de detectar humo o fuego, las personas se alejen del vehículo y reporten de inmediato la emergencia al número telefónico 9-1-1.