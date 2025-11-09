La Dirección de Educación Municipal convoca a la ciudadanía a participar en el 4to Torneo de Ajedrez Municipal 2025 “Por la medalla Sor Juana Inés de la Cruz”.



Guillermo Eduardo Alvídrez Olivas, titular de la dependencia, mencionó que el evento se desarrollará el sábado 15 de noviembre a las 10:00 hora en la Biblioteca Bonanza Biné, situada en Francisco Wong sin número del fraccionamiento Paseo del Real.



Explicó que para el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, es importante promover este tipo de eventos en los que pueden participar personas de todas las edades, por ello se contará con categorías para niños, adolescentes y adultos.



Quien desee participar puede registrarse de forma gratuita ingresando a https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdHdxGNuEs8vY…/viewform



La convocatoria puede ser atendida por ajedrecistas y público en general.



Al final del encuentro se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría con diploma y medalla alusiva al torneo; además se otorgarán reconocimientos de manera electrónica a todos los participantes.