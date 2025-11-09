La Dirección de Centros Comunitarios, a través de la Coordinación de Espacios Públicos, convocó a la comunidad a participar en la conformación del Comité de Contraloría Social del parque Unidos.



El titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, informó que la reunión se realizará mañana lunes 10 de noviembre en las calles Rivera Piedras Negras y Rivera Lerma en el fraccionamiento Rivera Montecarlo a las 5:30 de la tarde.



Explicó que se crean contralorías sociales que buscan concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la participación comunitaria en el cuidado y mejoramiento de estos espacios.



“Este comité se conforma de manera democrática siguiendo estos pasos: se convoca a la comunidad mediante redes sociales y encuentros directos, invitándolos a participar en el rescate y cuidado de un espacio público”, agregó.



El funcionario comentó que deben ser mínimo 25 asistentes y la comunidad elige democráticamente a los miembros de la Contraloría Social.



Además, dijo que se elabora un acta de formación y se entrega a los integrantes un gafete que los identifica como miembros del comité.



Rodríguez Giner expresó que el comité posee diversas facultades y responsabilidades, entre las que se incluyen la gestión de mejoras y el mantenimiento del espacio público.