Organizaciones civiles convocaron a una marcha nacional contra la elección judicial para el domingo 1 de junio, que titularon “domingo negro”.

Diversos colectivos e incluso empresarios como Ricardo Salinas Pliego convocaron a realizar un boicot en la jornada electoral para renovar a jueces, ministros y magistrados.

“Quiero convocar a mis sobrinos, a la ciudadanía y a todas las personas que sabemos que esta farsa en la elección de jueces está mal, a organizar un #boicot contra la votación para elegir al poder judicial. Ya basta de que nadie haga nada ni diga nada mientras Morena destruye al país.

“Que sepan que no estamos de acuerdo. Creo que ir a votar, equivale a validar y legitimar un golpe de Estado y ser parte de la ruina futura de México. Yo creo que NO debemos participar en esto por dignidad y porque moralmente está mal”, .

La marcha ciudadana está convocada para el domingo 1 de junio a las 11:00 horas en cada ciudad.

Incluso ​el ex presidente Vicente Fox, pese a que no afirmó que será parte de la marcha, sí cuestionó el sentido del voto en la elección del Poder Judicial.

“Toda mi vida he llamado a votar… pero el 1 de junio, no estarás ejerciendo tu voto, estarás legitimando una farsa. Los jueces no ofrecen propuestas, no hacen campaña, no deben deber favores, ¡esto no es democracia, es control absoluto! ¡defendamos el estado de derecho!

“Ya vimos el costo de destruir: el aeropuerto, la selva devastada, la democracia herida, el IFE y el INAI desmantelados, ¿ahora la justicia también será por botín político? No podemos permitir que el Poder Judicial caiga en manos de intereses y complicidades. ¡Defendamos la República!”, señaló.

