Integrantes del colectivo “Generación Z México” se manifestarán el 15 de noviembre en la Plaza de la Mexicanidad; usarán la bandera de One Piece como símbolo de unión y rebeldía.

Grupos de jóvenes fronterizos simpatizantes del colectivo “Generación Z México” viralizaron en redes sociales una convocatoria para manifestarse el próximo 15 de noviembre en la Plaza de la Mexicanidad, en Ciudad Juárez.

Esta frontera forma parte de las 17 ciudades del país donde se han confirmado movilizaciones para ese mismo día, con el objetivo de demandar un México más justo, seguro y libre de corrupción, según el mensaje difundido en grupos de difusión y plataformas digitales.

Entre las principales exigencias destacan la mejora en la seguridad pública, el fin de la impunidad y una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos. En el caso de Juárez, la convocatoria señala que la concentración iniciará a las 4:00 de la tarde.

Lo llamativo del movimiento es su símbolo: la bandera de One Piece, emblema del popular anime japonés. Para los organizadores, representa rebeldía, unión y libertad, valores con los que buscan identificarse frente a la corrupción y la injusticia.

Los jóvenes también reclaman más oportunidades laborales, mejores condiciones de empleo y una participación social libre de manipulación política.

La convocatoria surge en un contexto de creciente inconformidad social. Tan solo el lunes pasado, integrantes de la organización Ciudadanos Unidos realizaron una manifestación para condenar el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, hecho que ha generado indignación en distintos sectores del país.

PAN prepara “Marcha de Relanzamiento” en Chihuahua

La movilización se realizará el domingo 9 de noviembre bajo el lema “#JuntosYFuertes”; asistirán la gobernadora Maru Campos y el alcalde Marco Bonilla.

A pocos días de la llamada “Marcha de Relanzamiento”, dirigentes y funcionarios del Partido Acción Nacional (PAN) comenzaron a promover en redes sociales la convocatoria para participar en la movilización que se llevará a cabo este domingo 9 de noviembre en la ciudad de Chihuahua.

Entre quienes difunden el llamado se encuentran Daniela Álvarez, presidenta del Comité Directivo Estatal; Isela Martínez, coordinadora de los regidores panistas en el Ayuntamiento de Chihuahua; y Alfredo Chávez, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local. También se han sumado directores y secretarios de los gobiernos estatal y municipal.

La gobernadora Maru Campos y el alcalde Marco Bonilla confirmaron su asistencia en entrevistas con medios locales, mientras que se espera la posible presencia del dirigente nacional del partido, Jorge Romero Herrera.

El punto de reunión será el Parque Lerdo, a las 11:00 de la mañana, desde donde el contingente avanzará hacia la Plaza de Armas. Bajo el lema “#JuntosYFuertes”, la marcha busca proyectar una imagen de unidad y renovación al interior del partido, así como reforzar su presencia en el ámbito estatal y nacional de cara a los próximos procesos políticos.