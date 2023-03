Acusó que las autoridaes estadunidenses no están haciendo lo suficiente para desalentar el consumo de drogas entre los jóvenes. “Este es un asunto de las dos naciones, los dos gobiernos. No es culpar al vecino, es ver la paja en el ojo ajeno y lo la viga en el propio

“¿Cómo combate a los narcotraficantes distribuidores de droga en Estadoa Unidos? ¿Cuánto decomisan? ¿Qué están haciendo para que los jóvenes no opten por la droga? ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿La DEA qué hace? ¿Por qué el jefe de la DEA en México se vinculó con narcotraficantes y lo único que hicieron fue destituirlo? Pasó de noche la noticia. Esto no es de maniqueísmo, de buenos y malos, es una forma muy simplista, ramplona, superficial de ver un problema”.

López Obrador sostuvo que México tiene su estrategia que prioriza la atención a las causas y dar mayor oportunidad a los jóvenes, buscando controlar el consumo de drogas porque eso aceleraría más la violencia y los homicidios, aun cuando se trate de enfrentamientos entre ellos.

Sin embargo, esto pasa por no permitir corrupción e impunidad, “nada de venta de plazas, nada de García Lunas, no aceptar un narcoestado como existió y cooperar con Estados Unidos, para este que no entre droga por la frontera de México”.

Alertó que esta postura de cooperación con Estados Unidos no debe mal interpretarse. No quieran que eso sea lo primero. Seguir cooperando por cuestiones humanitarias, por solidaridad, pero no vamos a ser nosotros sus empleados y no nos van a venir a decir te vas a dedicar únicamente a esto. Somos soberanos e independientes”.

López Obrador lanzó: “no vamos a someternos a sus estrategias y menos a estrategias fallidas, cómo le vamos a dejar el manejo de la seguridad a la DEA si han demostrado que no pueden o no ha habido buenos resultados en el combate a la droga. No, y nosotros sí vamos avanzando, estamos reduciendo el número de homicidios. Somos libres, soberanos”.

LaJornada