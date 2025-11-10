Con el propósito de garantizar que quienes aprovechen las promociones del Buen Fin 2025 lo hagan en un entorno seguro y tranquilo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) implementará un operativo especial del 13 al 17 de noviembre en todo el territorio estatal.

El despliegue contempla 500 elementos distribuidos estratégicamente: 200 en Ciudad Juárez, 150 en Chihuahua capital, 50 en Cuauhtémoc y 50 en Parral, quienes reforzarán la vigilancia en centros comerciales, instituciones bancarias y zonas de alta afluencia.

Con el respaldo tecnológico de la Plataforma Centinela, se realizará monitoreo en tiempo real, con el apoyo de unidades móviles de videovigilancia “Escorpiones”, drones de reconocimiento aéreo y unidades tácticas especializadas, para fortalecer la capacidad de reacción y acompañamiento ciudadano.

La SSPE exhorta a la población a evitar portar grandes cantidades de efectivo, estacionar los vehículos en lugares iluminados y comunicarse al 911 ante cualquier situación de riesgo.

Asimismo, recomienda comprar solo en sitios oficiales, no compartir información bancaria ni personal, y evitar enlaces sospechosos para prevenir ciberdelitos durante las compras en línea.

Cabe destacar que a través de la Ciberpolicía Estatal, se pone a disposición de la ciudadanía un servicio de apoyo en el que pueden enviar los enlaces o direcciones electrónicas de las páginas donde planean realizar compras, para confirmar si se trata de sitios seguros y evitar ser víctimas de fraudes digitales.

Por instrucciones del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, la SSPE refrenda su compromiso de garantizar la tranquilidad y el bienestar de las familias chihuahuenses durante esta temporada, porque con seguridad damos resultados.