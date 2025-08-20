-La J+ realizará trabajos para sustituir diez válvulas en el sector.

Mañana jueves, el Departamento de Eficiencia Física de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, continuará con la instalación de 10 válvulas, como parte de las acciones de sectorización, estos trabajos preventivos mejora el servicio con mayor flujo del agua.

Los trabajos se realizarán el jueves 21 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en los siguientes cruces: Braceros y Camino Ortiz Rubio, Braceros, Luis L. León entre Camino Escudero y Fulton, Paseo del Bosque y Paseo de la Huerta, Paseo de las Quintas Alameda y Vicente Guerrero, Florida y Vicente Guerrero, Victoria, Calzada del Río, Dakota y Nevada, Vicente Guerrero-Valle de Allende y Valle Nacional.

Por estas acciones habrá suspensión del servicio, en los fraccionamientos Hacienda de los Nogales, Rincón de las Flores, Valle Verde, Quintas Alamedas, Alameda Galgódromo, del Valle y zonas aledañas.

A los residentes del área, se les exhorta hacer acopio del líquido para las necesidades más apremiantes, mientras que a los guiadores se les solicita circular con precaución.

Siguiendo los lineamientos de la gobernadora Maru Campos, la J+ trabaja en el mejoramiento de la infraestructura hidráulica, para beneficio de las familias juarenses.

