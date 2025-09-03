Inicio » Crean México y EU nuevo grupo para el combate a los grupos criminales
Crean México y EU nuevo grupo para el combate a los grupos criminales

by EditorJRZ
A través de un comunicado conjunto, emitido después de la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Estado, Marco Rubio, los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron la creación de un nuevo “grupo de implementación de alto nivel” que se encargará de dar seguimiento a los “compromisos mutuos” en materia de combate a los grupos criminales.

Los compromisos mencionados en el comunicado incluyen “medidas para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas”.

Sin hacer mención específica a la firma de un nuevo acuerdo en materia de seguridad, el comunicado refrendó que las administraciones de Sheinbaum y Donald Trump trabajarán juntas para “desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada” entre agencias de seguridad y autoridades judiciales, y para “atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera”.

“Nuestra estrecha coordinación nos ha permitido asegurar la frontera, reducir el tráfico de fentanilo y avanzar en el intercambio de inteligencia, todo dentro de nuestros respectivos marcos legales”, recalcó el comunicado, emitido minutos antes de la conferencia de prensa entre Rubio y el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Proceso

