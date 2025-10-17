Un criador de gallos de pelea identificado como Jorge Luis Castillo Corzo, de 55 años, murió en el sector Las Delicias, provincia de Barranca, Perú, tras ser atacado por uno de sus propios animales durante los preparativos de una pelea.

El hecho, captado en video y viralizado en redes sociales, muestra el momento en que el gallo se lanza contra su dueño dentro de la jaula, clavándole las espuelas metálicas en la pierna. Las heridas perforaron la arteria femoral, provocando una hemorragia fatal pese a los intentos de auxilio.

Castillo era un reconocido criador con años de experiencia, y su muerte ha generado una avalancha de reacciones en redes sociales. Mientras algunos exigen la prohibición total de las peleas de gallos, otros defienden la práctica como una tradición cultural peruana.

El incidente ocurre en un contexto de polémica legal. En diciembre de 2024, la Comisión de Cultura del Congreso peruano aprobó un dictamen que declaró las peleas de gallos y las corridas de toros como manifestaciones culturales protegidas. La tragedia ha reabierto el debate sobre los límites entre cultura y crueldad.

“La muerte de un criador durante una pelea de gallos no es un accidente aislado, sino una consecuencia predecible de una práctica violenta”, denunció la organización Animal Defenders Perú.

Las autoridades locales investigan si el evento contaba con medidas de seguridad adecuadas y si el uso de espuelas metálicas —permitidas bajo ciertas regulaciones— cumplía con los protocolos establecidos.

Veterinarios y activistas coinciden en que este caso debe servir como punto de inflexión para revisar las leyes que aún protegen este tipo de espectáculos. Mientras tanto, el video continúa circulando en redes, generando conmoción en toda América Latina.