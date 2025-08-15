El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, elevó a 100 la cifra de fallecidos por el uso de fentanilo medicinal contaminado y señaló al laboratorio HLB Pharma Group S.A. como responsable. La ANMAT había inhabilitado su actividad tres meses antes de la primera muerte registrada.

Las víctimas, distribuidas en hospitales de Buenos Aires y otras tres provincias, presentaron infecciones causadas por bacterias multirresistentes como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

En plena campaña electoral, Milei acusó a sectores opositores de encubrir al dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, a quien vinculó con el kirchnerismo. La empresa, por su parte, negó la posibilidad de contaminación en sus instalaciones y calificó las acusaciones de “escarnio mediático”.

El fentanilo, un opioide entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, es responsable de decenas de miles de muertes anuales por sobredosis en Estados Unidos y ahora genera preocupación creciente en Argentina.