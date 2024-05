-Sheinbaum anunció que llevará universidades gratuitas a Chihuahua, pues dijo que el acceso a la educación sin costo es un derecho que debe cumplirse en todo el país.

La represión de estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua es prueba de que el PRIAN representa el autoritarismo, afirmó este miércoles Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, quien mostró su apoyo a las y los universitarios chihuahuenses que luchan porque la educación sea gratuita en esta entidad. “¿Qué representan ellos?, la histórica represión; nosotros representamos la libertad”, señaló.

Por esta razón, Sheinbaum anunció que llevará universidades gratuitas a Chihuahua, pues dijo que el acceso a la educación sin costo es un derecho que debe cumplirse en todo el país. “Vamos, le guste o no le guste a la Gobernadora, a traer universidades a Chihuahua porque es para los jóvenes de Chihuahua “, anticipó.

En el mitin llevado a cabo en su gira de campaña por Chihuahua, Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado; el Coordinador de Enlace Territorial, Ricardo Monreal; Andrea Chávez y Juan Carlos Loera de la Rosa, candidatos al Senado, y las y los aspirantes a diputados federales.

Denunció que también en Chihuahua, el PRIAN sigue con las prácticas para comprar el voto y ofrece mil pesos por cada credencial de elector, por lo que llamó a las y los chihuahuenses a no vender su voluntad y a hacer uso del arma más poderosa que tendrán este 2 de junio, el voto libre.

“Ellos se han dedicado a comprar votos en el último mes, ofrecen mil pesos por una credencial de elector porque no quieren que el pueblo de Chihuahua ejerza su voluntad, su derecho, nada de andar vendiendo la credencial de elector, es el arma pacífica más poderosa que tiene el pueblo de Chihuahua para poder definir su destino y su voluntad”, acusó.

Recordó que, en 10 días, México tendrá la oportunidad de hacer historia y llevar a la primera mujer transformadora a la Presidencia de la República, con lo que se pone fin a una etapa de machismo y clasismo en el país.

Por su parte, Miguel La Torre Sáenz, candidato a Presidente municipal Chihuahua, celebró la visita de la candidata presidencial y afirmó que es un mensaje para todas y todos los habitantes de que su estado está listo para que llegue la Cuarta Transformación. “Hoy nos sentimos privilegiados por tener este impulso, por tener el privilegio de tener a nuestra querida doctora Claudia Sheinbaum y poder mandar un mensaje a todos los chihuahuenses y a todo México y ese mensaje: que Chihuahua está listo para que llegue la Cuarta Transformación”, expresó.

Finalmente, Andrea Chávez, candidata al Senado de la República, aseguró que en Chihuahua hasta los pianistas van a votar por Claudia Sheinbaum porque es una candidata que se puede presumir y no como la candidata de oposición que arrastra un pasado de corrupción. “A ellos les hace falta algo que a nosotros no, nosotros tenemos candidata inteligente, valiente, que nos enorgullece; no tenemos que andar ocultando a nuestra candidata presidencial como ellos hacen con su candidata de la corrupción”, concluyó.

