La ciudad de Cuernavaca enfrentaba inundaciones severas y decenas de familias damnificadas cuando el presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, fue captado en Las Vegas, Nevada, en compañía de su esposa, Luz María Zagal, presidenta del DIF municipal.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, mostraron al edil y a su esposa en el centro comercial Forum Shops del hotel Caesars Palace. Él vestía una camisa clara y pantalón azul, mientras ella portaba un vestido verde y cargaba una bolsa de la marca Aritzia.

Este lunes, Urióstegui reconoció ante los medios que viajó a Estados Unidos del jueves 21 al domingo 24 de agosto, pero aseguró que se trató de un tema personal.

“Creo que mi error fue haber salido en días laborales”, admitió el edil antes de un evento oficial encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia.

“No fui ajeno a la solución de la problemática. Hoy los medios tecnológicos permiten estar cerca a pesar de la distancia”, declaró.

El alcalde insistió en que no abandonó sus funciones, pues tras las lluvias que golpearon la capital convocó “de inmediato” a una reun

Mencionó que canalizó los recursos en la zona de Avenida Cuernavaca y Tres Cruces, donde el “agua levantó el drenaje y rompió el asfalto”, y que se encuentra cerca de su lugar de residencia.

Aclaró también que: “no utilicé recursos públicos, fueron recursos propios” para el viaje a Estados Unidos.

A pesar de sus declaraciones, la ausencia del edil en plena contingencia generó un fuerte malestar entre la población.

“Que se ponga a trabajar ese wey que no ha hecho nada por Cuernavaca”, “Holgazán irresponsable” y “que le crea su abuelita… los políticos de ahora ya se pasan de descarados”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

El señalamiento más fuerte hacia el alcalde fue que no notificó al Cabildo su ausencia, como lo establece la Ley Orgánica del Estado de Morelos, que obliga a designar un suplente en casos de emergencia. Esta omisión dejó a Cuernavaca sin una figura central de autoridad en los momentos más críticos de la tormenta.

Mientras el edil se encontraba en Las Vegas, fuertes lluvias azotaron Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Xochitepec y Yautepec, provocando:

Más de 45 viviendas afectadas en distintas colonias de Cuernavaca como Antonio Barona, Jacarandas y Bosques de Cuernavaca.

Calles colapsadas y avenidas intransitables, incluyendo el Circuito Cuernavaca y la Vicente Guerrero.

Inundaciones de hasta 1.80 metros que obligaron a la Cruz Roja y al Grupo USAR a evacuar a 28 personas en Jiutepec.

Más de 50 automóviles arrastrados por la corriente.

La activación del Plan DN-III-E, con despliegue del Ejército Mexicano para apoyar en rescates y limpieza.

Incluso, la situación obligó a cancelar el concierto del grupo Matute en la feria de Cuernavaca por las inundaciones.

El alcalde insistió en que se mantuvo al tanto de las afectaciones a distancia y reiteró que no utilizó dinero del erario para su viaje.

“No fue un viaje secreto… no he abandonado mi responsabilidad y aquí estoy”, afirmó, al tiempo que anunció la entrega de despensas y apoyos a las familias damnificadas.

Sin embargo, el descontento ciudadano persiste y los cuestionamientos sobre su actuación en medio de la emergencia continúan.

ElImparcial