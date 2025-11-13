Ciudad Juárez.— Usuarios del VibeBus manifestaron su preocupación por el riesgo que enfrentan diariamente en el cruce del Bulevar Zaragoza y la Avenida Tecnológico, donde la falta de un camellón o zona segura para transbordar podría provocar una tragedia.

Durante las horas pico, decenas de pasajeros se colocan en medio de la vía para ahorrar tiempo y poder abordar el siguiente autobús, evitando esperar dos semáforos en rojo.

“Nos tenemos que parar en medio de la calle porque si no, se nos va el camión”, comentó una usuaria mientras esperaba el paso del transporte.

Otros prefieren no arriesgarse y esperan el ciclo completo del semáforo, aunque ello signifique perder el transporte y retrasarse en su jornada.

Vecinos y usuarios temen que tarde o temprano ocurra un accidente grave, pues los vehículos circulan a gran velocidad en este punto.

Exigen a las autoridades estatales colocar un camellón o paso peatonal protegido que garantice la seguridad de los ciudadanos que utilizan este sistema de transporte masivo.