Diana Laura “La Bonita” Fernández cumplió y cumplió en grande. La ídola juarense se impuso por decisión unánime a la estadounidense Nayeli “Bikina” Rodríguez y se coronó con el cinturón Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso mosca, durante la función “México vs Estados Unidos”, realizada la noche de ayer en el Gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.



El triunfo de Fernández fue celebrado desde primera fila por el Presidente Municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y por su esposa, la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, quienes acudieron para respaldar a la pugilista y reconocer el impacto social del evento, cuyos recursos serán destinados al Sistema DIF Municipal, gracias a la colaboración del Gobierno de Juárez y Latin KO Promotions.



Desde que sonó la campana, el combate estelar mostró el ritmo explosivo que las dos pugilistas prometieron. “La Bonita” comenzó con mejores combinaciones, aunque “La Bikina” Rodríguez logró sorprender en los primeros minutos. Conforme avanzaron los rounds, Fernández encontró distancia, precisión y potencia.



El público juarense estalló en ovaciones durante el sexto asalto, con ambas peleadoras conectando combinaciones de alto nivel. En el séptimo round, un corte en la ceja izquierda de Rodríguez —por un cabezazo accidental— mermó su desempeño, aunque la estadounidense intentó seguir pese al sangrado.



Tras diez intensos episodios, las tarjetas reflejaron lo que el público ya sabía: Diana Laura Fernández fue claramente superior, asegurando un triunfo inobjetable para los jueces y analistas de Box Televisa.



En la misma función, Miguel “El Fantástico” Esparza ganó por decisión en un resultado que generó polémica ante el público.



El evento se realizó como parte de la estrategia de impulso al deporte que promueve la administración del alcalde Pérez Cuéllar. La pelea ya había sido presentada días antes en la conferencia semanal del Presidente Municipal, donde “La Bonita” dedicó el combate a todas las mujeres y reafirmó su mensaje de disciplina, perseverancia y empoderamiento femenino.



“Queremos demostrar de lo que somos capaces las mujeres y motivar a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños”, había expresado Fernández, quien durante la semana sostuvo charlas motivacionales con jóvenes juarenses.