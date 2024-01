Cuatro aspirantes, un objetivo: palacio municipal

Se registran: Loya, Serrano, Mendoza y El Curita

Rogelio el que más ruido hace, ¿será el bueno?

Cual Peje colmilludo AMLO no responde a Maru

Emanuel Corral: Un nuevo rostro en el tablero electoral de Juárez

Finalmente, cuatro aspirantes se registraron para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Ciudad Juárez por la coalición Frente Amplio por México. Entre ellos, los panistas Rogelio Loya y René Mendoza, y los priístas Enrique Serrano y José Luis “El Cura” Canales de la Vega.

Sin duda, el que más ruido hizo fue Rogelio Loya, actual Recaudador de Rentas. Se registró a las 4:30 de la tarde en la oficina de la agrupación Poder Ciudadano ubicada allá por la Gómez Morín, y su presencia fue notoria. De ahí se lanzó al viejo edificio del PAN en la calle 16 de Septiembre y 5 de Mayo, donde se llevó a cabo el festejo, estaba abarrotado de panistas.

Regidores, diputados, funcionarios estatales y militantes desfilaron uno a uno para felicitar personalmente a Loya. En el presídium lo acompañaron la dirigente local del PAN Xóchitl Contreras, el diputado Gabriel García, la regidora Austria Galindo y el regidor Víctor Talamantes, entre otros militantes.

Enrique Serrano también fue acompañado por un grupo de simpatizantes del PRI en su registro. Por su parte, los aspirantes José Luis Canales de la Vega y René Mendoza no tuvieron mucho jalón con la raza. La gran ausente fue Adriana Fuentes.

Estos eventos demuestran que la carrera por la presidencia municipal de Ciudad Juárez entrará en pleno apogeo. Los ciudadanos esperan con ansias ver cómo se desarrollará esta contienda y cuál de estos cuatro aspirantes logrará captar su atención y, finalmente, su voto. Hasta dónde se sabe, el abanderado del Frente se elegirá por encuesta.

******

Cual peje colmilludo, Andrés Manuel omitió responderle a la gobernadora Maru Campos, quien este martes le envió el siguiente mensajito: “que el gobierno federal deje de ser omiso, si no es que pendejo”, ante la inacción de la federación frente a la inseguridad y la falta de combate a los delitos del fuero federal que viven en carne propia los chihuahuenses y todos los mexicanos.

López Obrador se salió por la tangente cuando en la mañanera le preguntaron al respecto, rechazó responder a Maru Campos, según él, por “grosera”.

“¡Nada, nada, nada! Cuando hay groserías no, ese es el lenguaje de otros, y tampoco me quiero meter en asuntos”, dijo el presidente. Por ahí se fue su narrativa, y del fondo que originó el comentario de la gobernadora, el presidente no dijo nadita. No habló sobre la sustancia del tema.

Andrés Manuel evadió todas las preguntas que le hicieron los reporteros en el tema de la seguridad. Y fiel a su estilo de polarizar, comentó que antes se llegaba a considerar “progre buena ondita” a los que decían groserías “y más si eran mujeres… y todo el mundo le celebraba, no hay necesidad de eso, por eso no respondo a esas cosas”.

El presidente fue más allá al calificar el comentario de Maru Campos de electorero, dijo que las declaraciones de Campos son por la temporada de elecciones y dio a entender que necesitan de la mañanera para hacerse notar.

Para muchos los comentarios de AMLO fueron una salida fácil y es que después de haber recorrido los más de 2 mil 460 municipios del país, incluyendo Alvarado, Veracruz, se ofenda del uso de la palabra “pendejo” y no de los miles de muertos que ha provocado su política de abrazos y no balazos.

Algunos hasta le recordaron el nombre de su rancho “La Chingada”. Se espanta el presidente, va todo fue un show para no meterse en terreno pantanoso: el tema de la violencia que en la historia de México quedará el registro como el más violento por los miles y miles de muertos.

******

El tablero electoral de Juárez ya está encendido y todo parece indicar que habrá sorpresas. Una de ellas es Emanuel Corral, empresario transportista que al parecer buscará alguna candidatura para un cargo de representación popular.

Corral ha estado muy activo en las últimas semanas, buscando apoyos para su posible lanzamiento a la arena política electoral. Ha realizado reuniones con otros empresarios transportistas, así como con personas de su primer círculo de colaboradores, amigos y familiares. Su objetivo es claro: buscar el apoyo necesario para su candidatura.

Autodenominado “ciudadano preocupado por el transporte”, Corral ha recorrido Juárez, observando de primera mano las carencias y la falta de atención a los ciudadanos. Su diagnóstico es claro: Juárez necesita “corazón, voluntad y empatía” para moverse en todos los sentidos.

Corral critica a los políticos de siempre por su falta de amor por la ciudad. A pesar del enorme potencial que posee Juárez, parece que a nuestros líderes les falta la pasión y el compromiso para impulsar el desarrollo que tanto necesitamos.

Formado en el esfuerzo y la lucha por lo que quiere, Corral insta a la población a preocuparse y esforzarse por lo que desean. Según él, esta es la única vía para que la ciudad progrese. Es un llamado a la acción, a la participación ciudadana y al compromiso con nuestro entorno.

Así que, si todo va según lo planeado, pronto veremos a Emanuel Corral anunciando su proyecto político electoral. Sin duda, su participación en estas elecciones será un evento para seguir de cerca. Su visión y compromiso con Juárez podrían traer un aire fresco a la política local.