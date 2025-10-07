El titular de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), Jaime Flores Castañeda, hizo un llamado a la comunidad estudiantil de nivel preparatoria y universidad a integrarse al equipo de la descentralizada para cumplir con su servicio social.

Flores Castañeda destacó que la OMEJ se encuentra acreditada para expedir el servicio social ante las instituciones educativas, lo que permite a las y los jóvenes cumplir con este requisito académico dentro de un entorno de aprendizaje práctico y de servicio a la comunidad.

Actualmente la dependencia cuenta con alumnos de preparatoria y universidad que ya colaboran en distintas áreas administrativas y operativas, contribuyendo a las labores diarias de la institución.

La OMEJ está acreditada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) para recibir estudiantes de las carreras de Contaduría y Administración de Empresas; sin embargo, la invitación se extiende a jóvenes de todas las instituciones educativas que deseen integrarse, presentando únicamente una solicitud oficial de su escuela.

“Queremos abrir las puertas a las y los estudiantes que buscan adquirir experiencia profesional y al mismo tiempo cumplir con su servicio social. En OMEJ encontrarán un espacio formativo, dinámico y con sentido público”, señaló el titular de la dependencia.