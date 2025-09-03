El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Política Digital, instaló Internet gratuito en el Parque Barrancas, como parte del compromiso de la gobernadora Maru Campos de proveer herramientas de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a las zonas de difícil acceso.

La conexión se estableció desde la torre de telecomunicaciones ubicada en Majimachi, mediante una infraestructura de punto a punto que la conecta con el Parque y viceversa.

Hasta 2025, no existía acceso a Internet sin costo en esta zona, por lo que su implementación representa un avance significativo en el acceso a la tecnología y la comunicación para la comunidad local.

La red beneficiará especialmente a las personas que obtienen sus ingresos a través de la venta de artesanías, ya que facilita las transferencias electrónicas y mejora la comunicación con sus familias.

Además, los turistas que visitan el recinto a diario, podrán disfrutar de una mejor experiencia, con mayor conectividad y acceso a información digital.

Sergio Almada, gerente general del Parque, aseguró que la conexión a Internet gratuito en un lugar tan remoto como Barrancas impulsará la conectividad en la región, y beneficiará no solo a los vendedores, sino también a las personas que trabajan en la administración del lugar.

La red tiene una capacidad de 5 Mbps por dispositivo, lo que permite acceder a aplicaciones de mensajería, enviar fotos y videos, subir estados a redes sociales, realizar transferencias bancarias y navegar por la Web.

Walter Ignacio Zamarrón Estrada, coordinador de Política Digital, compartió que este avance forma parte de una estrategia más amplia para reducir la brecha digital, impulsar el desarrollo regional y garantizar que más personas puedan acceder a las oportunidades de este entorno.

También extendió una invitación a la ciudadanía para que utilicen Chihuahua Online, la red gratuita instalada en todo el estado.