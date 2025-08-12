En seguimiento al compromiso de la Fiscalía General del Estado, para dar puntual atención al reconocimiento y entrega de los 386 cuerpos de personas localizados al interior del crematorio “Plenitud”, este lunes se realizó un encuentro con representantes de medios de comunicación, para explicar el procedimiento aplicado y los resultados obtenidos en las últimas semanas.

El Director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Javier Sánchez Herrera, informó que se tienen 39 cuerpos plenamente identificados, de los cuales se ha notificado a 32 familias y se han entregado 27.

Aunado a ello, dio a conocer que se tiene hipótesis de identidad de 28, además, en seis casos pasaron a un segundo análisis para confirmar su identidad, de igual manera, se está a la espera de información por parte del Instituto Nacional Electoral.

“Estamos llevando a cabo este análisis y este trabajo de identificación a través de una serie de pasos metodológicos, porque es importante que podamos agotar en primera instancia los datos que podamos tener más a la mano para llevar a cabo las identificaciones”, refirió el titular de los Servicios Periciales.

Explicó que, en relación a la obtención de perfiles genéticos, se trata de un proceso más complicado y largo, pues se debe tomar en cuenta que, para ello, se requieren dos muestras de familiares directos y de la persona fallecida, aunque también es posible que no se obtenga un perfil al primer intento y se requiera de varios.

Abundó que el hecho de que los cuerpos hayan sido sometidos a un proceso de embalsamamiento, no indica que los cuerpos estén en condiciones de reconocimiento visual y exponerlos sería revictimización, por lo que todo el proceso es siguiendo los protocolos correspondientes destinados para esto.

Sánchez Herrera, aseguró que se ha recopilado toda la información de cada una de las personas sin vida localizadas en junio pasado, lo que a la par de las entrevistas antemortem con familiares, permiten crear hipótesis y archivos de identidad.

Respecto a los protocolos de entrega a las familias, insistió en que se trata de acciones que además de dar certeza y tranquilidad, buscan brindar seguridad del trabajo profesional, técnico y científico que se hace en Servicios Periciales.

“Para nosotros la prioridad es entregarle realmente a su familiar, no queremos un trabajo inmediato, lo que nos interesa es dar certeza a las familias y por eso el trabajo minucioso”, añadió el servidor público.