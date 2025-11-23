Este día el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar entregó a vecinos de la colonia Los Ojitos, los trabajos de rehabilitación del parque “Niñez de los Pies”.

Los trabajos por parte de la Dirección de Obras Públicas consistieron en la construcción de andadores, gimnasio al aire libre, juegos infantiles rehabilitación de la cancha de usos múltiples, colocación de mobiliario, vegetación y alumbrado, todo efectuado con una inversión de 5 millones 362 mil 234 pesos.

Además de la obra efectuada, se realizaron trabajos adicionales por parte de la Dirección de Servicios Públicos, como limpieza general para el retiro de tiliches y tierra de arrastre y la rehabilitación de luminarias en el parque y la colonia.

En la entrega estuvieron presentes Alberto Cruz, Presidente del comité de vecinos; Ashley Berenice Salas, entrenadora de tiro con arco; el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera y César Tapia, director general de Servicios Públicos.