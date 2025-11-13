Ciudad Juárez.— Autoridades locales emitieron una alerta ante el incremento de fraudes con monedas falsas de plata, principalmente de un dólar, que están siendo ofrecidas en redes sociales y puntos de comercio informal.

Los falsificadores las venden como piezas de plata fina, aunque en realidad están elaboradas con metales comunes. Mientras una moneda auténtica puede alcanzar un valor de 500 a mil pesos, las imitaciones apenas valen 50 pesos o menos.

Expertos recomiendan realizar una prueba con imán: la plata verdadera no se adhiere, mientras que las monedas falsas quedan pegadas debido al contenido de acero o fierro.

Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones durante esta temporada de fin de año, cuando muchas personas reciben aguinaldos o ahorros y son blanco fácil de estafadores.

“La recomendación es comprar solo en lugares establecidos y verificar la autenticidad antes de entregar dinero”, subrayaron.