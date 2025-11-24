Con un teatro Víctor Hugo Rascón Banda casi lleno, y un público que no dejó de aplaudir, la Compañía de Danza Folklórica de la UACJ cerró el año con Por los rincones de México, una gala que convirtió la tarde del domingo en un viaje por la memoria, la música y el movimiento de varios estados del país.

36 bailarines, un vestuario deslumbrante y la energía inconfundible del Mariachi Canto a Mi Tierra, el Grupo Musical México Tradicional y la Marimba Típica de la UACJ hicieron de esta última función del año un auténtico abrazo cultural.

La Gala abrió con una danza prehispánica vibrante, marcando la emoción y el ritmo de la puesta en escena, para luego saltar a Tabasco acompañados por marimba en vivo. Veracruz llegó con sones y carnaval; Nuevo León con fuerza norteña; y cerraron con broche de oro Nayarit y Jalisco.

“Es nuestra última gala del año y la trabajamos intensamente”, compartió la maestra Yadonara Bernal Chávez, directora general de la Compañía.

La dirección artística corrió a cargo de Víctor Gilberto Arzola Chávez, mientras que el impecable vestuario estuvo en manos de José Luis Martínez Gámez.