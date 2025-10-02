Con 129 baches, zanjas y banquetas reparadas, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez terminó con la cuarta zona intervenida con el “Programa Especial de Mantenimiento a las Redes de Agua y Drenaje, Más Bacheo”, en el cual se invierten 102 millones de pesos para atender el rezago en el tema de bacheo en la ciudad.

Durante el lunes y martes, los más de cien trabajadores asignados a esta tarea especial recorrieron las calles de 81 condominios y colonias ubicadas entre las avenidas De la Raza, Tecnológico, Ejército Nacional y Plutarco Elías Calles, para reparar los reportes pendientes, por lo que tuvieron 129 intervenciones, según detalló Sergio Cano, encargado de Bacheo de la J+.

“Estamos cerrando el polígono número cuatro, atendiendo 90 reportes de baches, tenemos 10 zanjas atendidas, 28 reparaciones en banquetas, la reparación de un hundimiento y se atendió, también, 1.1 kilómetros de limpieza de drenaje; al momento como sumatoria tenemos 388 intervenciones y 5 kilómetros de drenaje completados”, detalló Cano.

El Programa Especial arrancó el lunes 15 de septiembre, hasta este primero de octubre, las cuadrillas han visitado más de 200 colonias que fueron divididas en cuatro zonas, en las cuales suman ya 388 baches, zanjas y banquetas reparadas con materiales como asfalto y concreto.

Este jueves y viernes arrancará la quinta zona de trabajo que será intervenida con este programa de la J+ en tu colonia, el cual tiene como fin identificar las calles donde existen reportes pendientes para atenderlos y terminar con el rezago en la ciudad.