Inicio » Culmina la J+ trabajos en la zona 13 intervenida; visita a vecinos beneficiados
Ciudad Juárez

Culmina la J+ trabajos en la zona 13 intervenida; visita a vecinos beneficiados

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) terminó este miércoles con los trabajos de bacheo en la zona número 13 que fue intervenida con el “Programa Especial de Mantenimiento a las Redes de Agua y Drenaje, Más Bacheo”, por lo que este jueves arrancaron ya los trabajos en la zona 14 y a su vez se realizó un recorrido casa por casa en los fraccionamientos beneficiados esta semana.

Para atender el rezago que existe en la ciudad, el 15 de septiembre la J+ arrancó con este programa especial, en el cual se están invirtiendo 102 millones de pesos para limpiar la red sanitaria, reparar las calles, las banquetas y brindar una atención personalizada casa por casa; por lo que los Aliados del Agua y las direcciones Administrativa, de Obra, Técnica y Operaciones se mantienen cerca de los usuarios.

“El día de hoy iniciamos recorridos en los fraccionamientos Tres Torres y Valle Verde, como parte de este programa de J+ en tu Colonia, entendiendo reportes de agua potable, alcantarillado y los reportes de bacheo; también recordamos que estamos trabajando en jornadas nocturnas con los programas de limpieza de líneas de drenaje. Al momento llevamos reparados 987 reportes, de los cuales corresponden a 186 zanjas, 202 banquetas y 599 reportes de bacheo”, detalló Sergio Cano, encargado de bacheo de la J+.

En el recorrido de este día se levantaron reportes de agua potable, drenaje y reparación de banquetas, sin embargo, también se recibieron buenos comentarios por los trabajos de este programa especial.

banner

“Pues muchas gracias y, la verdad, a mí me da gusto y yo veo que los trabajos se están viendo, no sé si toda la gente lo ve, pero nosotros, en particular mi familia, si vemos que se está trabajando y se está trabajando bien”, dijo al personal de la J+ el señor Jesús Espinoza, quien es vecino de Valle Verde.

Este jueves y viernes las cuadrillas asignadas a este programa especial estarán en las colonias y fraccionamientos que se encuentran entre la avenida Antonio J. Bermúdez, el bulevar Tomás Fernández, el bulevar Francisco Villarreal Torres y el bulevar Cuatro Siglos, donde las cuadrillas se encuentran identificando problemas y trabajando en soluciones para mejorar el servicio en los hogares juarenses, reafirmando el compromiso con los usuarios.

You Might Also Like

You may also like

Presentan mañana en la UCJ el libro “Juárez en la Mira”

Urgen apoyos federales para damnificados por lluvias de NCG y CG

Presenta comunidad universitaria de la UACJ proyecto PIISO: Camino Real Tierra Adentro

Recibirán medicamentos caducos durante la Cruzada por el Reciclaje en Juárez

Entregarán hasta dos costales de leña por familia en la “Cruzada contra...

Aconseja IMCO a juarenses evitar deudas en compras decembrinas

Juárez noticias All Right Reserved.