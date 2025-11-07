La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) terminó este miércoles con los trabajos de bacheo en la zona número 13 que fue intervenida con el “Programa Especial de Mantenimiento a las Redes de Agua y Drenaje, Más Bacheo”, por lo que este jueves arrancaron ya los trabajos en la zona 14 y a su vez se realizó un recorrido casa por casa en los fraccionamientos beneficiados esta semana.

Para atender el rezago que existe en la ciudad, el 15 de septiembre la J+ arrancó con este programa especial, en el cual se están invirtiendo 102 millones de pesos para limpiar la red sanitaria, reparar las calles, las banquetas y brindar una atención personalizada casa por casa; por lo que los Aliados del Agua y las direcciones Administrativa, de Obra, Técnica y Operaciones se mantienen cerca de los usuarios.

“El día de hoy iniciamos recorridos en los fraccionamientos Tres Torres y Valle Verde, como parte de este programa de J+ en tu Colonia, entendiendo reportes de agua potable, alcantarillado y los reportes de bacheo; también recordamos que estamos trabajando en jornadas nocturnas con los programas de limpieza de líneas de drenaje. Al momento llevamos reparados 987 reportes, de los cuales corresponden a 186 zanjas, 202 banquetas y 599 reportes de bacheo”, detalló Sergio Cano, encargado de bacheo de la J+.

En el recorrido de este día se levantaron reportes de agua potable, drenaje y reparación de banquetas, sin embargo, también se recibieron buenos comentarios por los trabajos de este programa especial.

“Pues muchas gracias y, la verdad, a mí me da gusto y yo veo que los trabajos se están viendo, no sé si toda la gente lo ve, pero nosotros, en particular mi familia, si vemos que se está trabajando y se está trabajando bien”, dijo al personal de la J+ el señor Jesús Espinoza, quien es vecino de Valle Verde.

Este jueves y viernes las cuadrillas asignadas a este programa especial estarán en las colonias y fraccionamientos que se encuentran entre la avenida Antonio J. Bermúdez, el bulevar Tomás Fernández, el bulevar Francisco Villarreal Torres y el bulevar Cuatro Siglos, donde las cuadrillas se encuentran identificando problemas y trabajando en soluciones para mejorar el servicio en los hogares juarenses, reafirmando el compromiso con los usuarios.