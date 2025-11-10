El Campus Nuevo Casas Grandes (CNCG) cerró con broche de oro sus festejos por el 52º aniversario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) con un magnífico concierto ofrecido por el Ensamble Clásico de Cuerdas.

Este grupo representativo universitario ofreció una memorable presentación titulada Música Pop en el Centro de Artes Plásticas de Nuevo Casas Grandes, un imponente recinto cultural que reunió a poco más de un centenar de personas, entre integrantes de la comunidad universitaria y público en general.

El público vibró con las extraordinarias notas interpretadas por Margarita Vargas Carrillo en el violonchelo, Roberto Jurado en el violín y José Ernesto Pérez a cargo del contrabajo. Con gran emoción, los asistentes brindaron una ovación de pie a los músicos cuando el concierto llegó a su fin.

Parte del aplaudido repertorio incluyó reconocidos temas del género pop como Viva la vida de Coldplay, Pretty Woman de Roy Orbison, Alice’s Theme de Danny Elfman para la película Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, y Smooth Criminal de Michael Jackson.

En su mensaje de apertura, el maestro Blas García Flores, subdirector de Producción Musical de la UACJ, compartió un recuento de las presentaciones que los grupos artísticos de Ciudad Juárez tuvieron en Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes en 2025, destacando el gran compromiso de la institución con la comunidad de esta región a través de la inversión en el fomento de experiencias culturales.

La agenda cultural del Campus solo tiene un compromiso más para lo que resta del semestre, pues se tienen programadas dos funciones de la obra Hágase la mujer, a cargo del grupo universitario de teatro, los días 19 y 26 de noviembre.