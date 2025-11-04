Tras el anuncio de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, responsabilizó al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y al partido Morena por lo que calificó como un nuevo error en la conducción de la política exterior mexicana.

A través de redes sociales, el presidente nacional del PRI afirmó que la actual crisis con el gobierno peruano es resultado de “años de ofensas y desplantes hacia una nación hermana, provocados directamente por el nacional-populismo de Morena”.

Moreno Cárdenas aseguró que la administración federal “carece de oficio diplomático” y que sus decisiones “ideologizadas y sectarias ponen los intereses de México al servicio de alianzas con gobiernos autoritarios del mundo”.

El líder tricolor también señaló que este aislamiento comenzó durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando —dijo— se abandonó la tradición diplomática del país para adoptar una “lógica caudillista” que debilitó las relaciones estratégicas internacionales.

Ante la ruptura con Lima, el PRI hizo un llamado al Ejecutivo federal para “corregir de inmediato” el rumbo de la política exterior mexicana y retomar una gestión “profesional, con visión de Estado”.

De acuerdo con Moreno, el país necesita “recuperar el respeto internacional, defender sus intereses nacionales y dejar atrás los caprichos ideológicos del régimen autoritario de Morena”.

El rompimiento diplomático se produjo luego de que el gobierno mexicano otorgara asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente peruano Pedro Castillo (2021–2022).

Las autoridades de Perú acusan a Chávez de rebelión y conspiración contra los poderes del Estado, por su presunta participación en la disolución del Congreso y el cierre temporal de instituciones durante el intento de autogolpe de Castillo.

En respuesta, la Cancillería peruana calificó el asilo concedido por México como “un acto inamistoso” y acusó al gobierno mexicano de interferir en asuntos internos, lo que —según su comunicado— constituye una violación al principio de no intervención del Derecho internacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó la decisión de Perú como “fuera de proporción”, aunque reconoció que la ruptura diplomática es un hecho consumado.

Aclaró que no habrá ruptura comercial ni consular entre ambas naciones y aseguró que México mantiene su compromiso de cooperación y respeto.

Por su parte, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, explicó que el asilo político a Betssy Chávez se otorgó con base en el artículo 11 constitucional, que garantiza el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo por motivos políticos o humanitarios.

Velasco señaló que México actuó conforme a su tradición diplomática de proteger a perseguidos políticos y rechazó que la medida represente una injerencia.

La decisión de Lima se suma a una serie de tensiones recientes entre México y distintos gobiernos de América Latina, como Ecuador, Argentina y España, por desacuerdos en temas de asilo, declaraciones políticas y posturas diplomáticas.

Analistas consideran que este nuevo episodio plantea un reto importante para la diplomacia mexicana, que deberá equilibrar su compromiso con los derechos humanos y su papel como actor regional confiable en un escenario internacional cada vez más polarizado.

ElImparcial