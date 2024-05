Un cura en Jalisco llamó “idiota” al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y promovió el “voto útil” por Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de la entidad, y por Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante del PRIAN para la Presidencia de México.

A través de un video compartido en redes sociales, el cura, cuyo nombre todavía no trasciende, pide a la ciudadanía no “equivocarse” de nuevo en las urnas el próximo 2 de junio, y mencionó que ser “inteligente” sería seguir la estrategia del “voto útil” en Jalisco.

“No se equivoquen, otra vez. No se equivoquen. Hay que convencer a mucha gente para que no lo vuelva a hacer. De veras, es un problema. Todo el mundo fuera de México nos ve como un país en desastre, dividido, confrontado, con un ‘idiota’ que se dice Presidente, y muchos creyéndole. No me equivoco”, dijo.

“Están delante de nosotros pruebas, muertos. Se han robado lo que han querido. ¿Qué más pruebas quieren para entender? ¿Somos tan indolentes, o somos tan idiotas, o somos cómplices? ¿Eres idiota o cómplice? Por eso aquí aplica, y repito el principio que Jesucristo nos da: ‘Sean humildes como las palomas y astutos como las serpientes’”, agregó.

Aunado a estas desinformaciones, en redes sociales circulan más videos en los que se habla de que detrás de la intención de llevar a cabo una Reforma Judicial es “corromper” a los Ministros de la Suprema Corte para “instaurar una dictadura”, aun cuando los cambios constitucionales que propone el oficialismo en la materia sólo buscan establecer que las y los ministros sean elegidos mediante voto popular.

Aunado a esta situación, desde hace semanas, miembros de las Arquidiócesis de León, en Guanajuato, han sido señalados de intervenir ilegalmente en el proceso electoral. Medios como La Jornada han dado a conocer videos y audios en los que se escucha a sacerdotes de esta entidad hablar contra el Presidente López Obrador y la Claudia Sheinbaum Pardo. “Los católicos tenemos claro que no podemos apoyar proyectos políticos que amenazan el derecho a la vida de los seres humanos, desde su concepción hasta la muerte natural, que alteran esencialmente la percepción del matrimonio, desprotegiendo la viabilidad de la familia”, expuso, por ejemplo, Arzobispo de León, Alfonso Cortés en un video difundido en redes.

El próximo 2 de junio serán las elecciones más grandes del país, ya que se elegirá la Presidencia, 500 diputados y 128 senadores, y 20 mil 79 cargos locales.

SinEmbargo