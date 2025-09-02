La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informa que, durante el mes de agosto del presente año, se aseguraron 45 armas de fuego de diversos calibres, al realizar diferentes intervenciones y operativos especiales.

Lo anterior, gracias a denuncias ciudadanas realizadas al número de emergencia 9-1-1, números comunitarios de los distritos policiales y a la aplicación “Juárez Emergencias”, así como en flagrancia durante los recorridos de prevención y vigilancia que se realizan en toda la ciudad.

Asegurando 40 armas cortas y cinco armas largas, así como 29 cargadores y 257 cartuchos útiles de diversos calibres, lo cual fue puesto a disposición de la autoridad investigadora correspondiente, quienes determinarán si fueron utilizadas en hechos delictivos en la localidad.

Cabe señalar que con estos decomisos se realizó la detención de 35 personas por la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos, durante distintas intervenciones.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reitera su compromiso de continuar trabajando en combatir los delitos de alto impacto, poniendo de manifiesto la importancia de mantener segura a la ciudadanía juarense.