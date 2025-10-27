En el marco del mes rosa y el cuidado de la salud de la mujer, el Gobierno Municipal hace un llamado a la comunidad para que aprovechen las acciones que se llevan a cabo a través de la compaña “Lo hacemos por todas”.



La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro, informó que por ser octubre el mes contra el cáncer de mama, las diferentes dependencias municipales han concentrado la mayor parte de sus programas para informar y prevenir este mal, así como para dar atención en la detección de ese padecimiento.



Al respecto, la directora de Salud, Daphne Santana Fernández, informó que en el último mes han proporcionado 813 servicios de citología vaginal, también llamada prueba de Papanicolaou, un examen para detectar células anormales en el cuello del útero que podrían convertirse en cáncer, así como para identificar infecciones.



La funcionaria comentó que han entregado 893 preservativos femeninos, además de que se ha entregado información al respecto y aplicaron 45 vacunas contra el Virus de Papiloma Humano (VPH).



La Dirección de Salud ha atendido a 212 mujeres por consumo de sustancias o salud mental y se han realizado 19 intervenciones de internamiento en las becas que otorga el Municipio para los trastornos en consumo, dijo Santana Fernández.



Luis Fernando Rodríguez Giner, director de Centros Comunitarios, informó que se continúa con los exámenes de mastografías en cuatro puntos, Palo Chino, Granjas de Chapultepec, Olivia Espinoza y Kilómetro 27.



Dijo que el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, tiene mucho interés de que los Centros Comunitarios donde se hacen los exámenes siempre estén funcionando correctamente y se tenga sistemas de transporte para llevar a quien no tiene el recurso para trasladarse.



Además, se tiene colaboración de algunas empresas para dar atención a las trabajadoras que requieran esos exámenes, comentó el funcionario.



En lo que va del año se han realizado casi mil mastografías y este es un programa permanente, por lo que se puede hacer el análisis durante todo el año.



María Antonieta Mendoza, directora de Atención Ciudadana, informó que se llevaron a cabo dos Cruzadas Rosas, una el 4 de octubre, en la cual 2 mil 499 personas fueron beneficiadas y la otra fue el 18, donde acudieron tres mil 535.



El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, dijo que el Gobierno Municipal tiene el compromiso de dar un atención, protección y cuidado de las mujeres y esto es gracias a la política del Presidente Cruz Pérez Cuéllar, quien está preocupado por la salud de las mujeres y de la comunidad en general.