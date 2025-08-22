En la reunión de la Comisión edilicia de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales, los ediles aprobaron la renovación del comodato de 19 predios para la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

Actualmente estos terrenos albergan 19 pozos que se encuentran en uso por parte de la descentralizada, indicó la regidora coordinadora de la comisión, Karla Michaeel Escalante Ramírez.

Arturo Ayala Delgado, del Departamento de Enajenaciones de Bienes Inmuebles Municipales, dio a conocer los detalles de cada uno de los predios, ampliando la información requerida por los ediles.

La solicitud fue aprobada por las y los integrantes de la Comisión, por lo que pasará a cabildo para su respectiva notificación.

A la sesión asistió el regidor secretario de la comisión, Héctor Hugo Avitia Arellanes y el regidor vocal, Jorge Marcial Bueno Quiroz.