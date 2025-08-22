Inicio » Da Municipio terreno en comodato a la JMAS
Portada

Da Municipio terreno en comodato a la JMAS

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

En la reunión de la Comisión edilicia de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales, los ediles aprobaron la renovación del comodato de 19 predios para la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

Actualmente estos terrenos albergan 19 pozos que se encuentran en uso por parte de la descentralizada, indicó la regidora coordinadora de la comisión, Karla Michaeel Escalante Ramírez.

Arturo Ayala Delgado, del Departamento de Enajenaciones de Bienes Inmuebles Municipales, dio a conocer los detalles de cada uno de los predios, ampliando la información requerida por los ediles.

La solicitud fue aprobada por las y los integrantes de la Comisión, por lo que pasará a cabildo para su respectiva notificación.

banner

A la sesión asistió el regidor secretario de la comisión, Héctor Hugo Avitia Arellanes y el regidor vocal, Jorge Marcial Bueno Quiroz.

You Might Also Like

You may also like

Colocan ofrenda floral en monumento al bombero por Dia Nacional del Bombero

Finaliza la J+ recarpeteo en la López Mateos tras reparar hundimiento

Misteriosa “luna negra” iluminará México junto con el final de las Perseidas–

Tragedia en China: colapso de puente deja 12 muertos y 4 desaparecidos...

México apunta al espacio: IPN lanza satélites y microalgas en misión con...

Terror en el aire: avión con 273 pasajeros aterriza de emergencia tras...

Juárez noticias All Right Reserved.