La Operadora de Transporte (OTV), informa a las y los usuarios del JuárezBus sobre las fechas y puntos en los que estará disponible el Centro de Atención de Movilidad (CAM) Móvil, durante la segunda quincena de agosto.

El calendario de atención es el siguiente:

•IIT-IADA (Instituto de Ingeniería y Tecnología) (Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte): del lunes 18 al miércoles 20 de agosto

•ICSA (Instituto de Ciencias Sociales y de la Administración): el jueves 21 y viernes 22 de agosto

•Súper de Riberas: del jueves 21 al sábado 23 de agosto

Los horarios de atención son lunes, martes, miércoles y viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y jueves y sábado de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

En el CAM Móvil es posible tramitar o renovar la tarjeta de acceso al sistema de transporte, resolver dudas sobre el servicio y recibir orientación sobre el uso de las rutas y estaciones.

El costo inicial de la tarjeta es de 30 pesos.

El JuárezBus reafirma su compromiso de acercar la atención y los servicios de movilidad a la ciudadanía, para facilitar el acceso a un transporte moderno, seguro y eficiente.