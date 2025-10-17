Inicio » Dan a sujeto 25 años de prisión por los delitos de por violación y abuso sexual
Portada

Dan a sujeto 25 años de prisión por los delitos de por violación y abuso sexual

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia, obtuvo una sentencia condenatoria de 25 años de prisión, dictada en contra de Edgardo S. V., por los delitos de violación con penalidad agravada y abuso sexual, que cometió en Ciudad Juárez.

La investigación ministerial de los hechos delictivos por los que fue juzgado y sentenciado, ocurrieron el 30 de octubre del año 2023, al interior de un domicilio de la colonia Cerrada de San Pedro, en donde realizó actos de índole sexual en contra de una menor de 14 años de edad.

Derivado de las indagatorias del caso, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, se logró detener al ahora sentenciado a través de una orden de aprehensión y se procedió penalmente en su contra.

Las pruebas que presentó la representación social ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, fueron determinantes para que se dictara el fallo condenatorio y la pena privativa de la libertad que purgará Edgardo S. V., en el Centro de Reinserción Social número 3.

banner
You Might Also Like

You may also like

Evalúan regidores la entrega de un terreno en comodato a empresa recicladora

Logra la J+ la reparación de 14 hundimientos registrados tras las recientes...

Destacan estudiantes de la UACJ en el XIV Congreso Internacional de Manejo...

Resguarda PC placas de autos recuperadas tras las lluvias

Fue la UACJ sede de ACS On Campus

Criador muere tras ser atacado por su propio gallo en evento de...

Juárez noticias All Right Reserved.