Dan casi 15 años de cárcel a sujeto que intentó asesinar a su propia madre

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo una sentencia de 14 años y ocho meses de prisión, dictada en contra de Jovanny Lidier M. M., por los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y violencia familiar.

Ante los datos de prueba expuestos por una agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género, el ahora sentenciado aceptó en un procedimiento abreviado su responsabilidad penal.

Las investigaciones ministeriales establecieron que agredió física y psicológicamente a su madre biológica, con la intención de privarla de la vida, pero gracias a la intervención de una tercera persona, no pudo consumar el feminicidio, en hechos sucedidos el 09 de junio del año 2024, al interior de un domicilio de la colonia Rincón de las Flores.

Hechos por los que fue detenido mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

El órgano jurisdiccional, conocedor de la causa penal, analizó las pruebas y argumentos incriminatorios para dictar la pena de prisión en contra de Jovanny Lidier M. M., la cual purgará en el Centro de Reinserción Social número 3.

