Ciudad Juárez

Dan internamiento preventivo al adolescente señalado de secuestrar a tres migrantes

La Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de un menor de edad, imputado por el delito de secuestro agravado cometido en perjuicio de tres personas migrantes.

De acuerdo con la investigación, el pasado 30 de octubre, las victimas arribaron al aeropuerto de Ciudad Juárez, luego de contactar a diversas personas, quienes supuestamente las llevarían de manera ilegal a los Estados Unidos.

Las tres personas migrantes fueron trasladadas a una vivienda que se encuentra en el cruce de las calles Rancho Nutria y Rancho Mido, del fraccionamiento Paradera Dorada, en donde fueron afectadas física y emocionalmente y, además, les exigieron importantes sumas de dinero a cambio de su liberación.

Hechos por los que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, detuvieron en flagrancia al menor de edad, quien fue puesto a disposición de la autoridad investigadora.

El Juez Especializado en Justicia para Adolescentes conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de internamiento preventivo al adolescente imputado, y se fijó la audiencia de vinculación o no a proceso penal, donde se resolverá su situación jurídica.

