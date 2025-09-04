Inicio » Dan manita de gato a la calle Júpiter
Ciudad Juárez

Dan manita de gato a la calle Júpiter

Personal de la Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo trabajos de mantenimiento general en el camellón de la calle Júpiter, como parte de las acciones para conservar en buen estado las áreas verdes de la ciudad.

Daniel Zamarrón, titular de la dependencia, indicó que las labores incluyeron retiro de basura, corte de yerba y levantamiento de los residuos generados, así como poda formativa de árboles y recolección de ramas secas.

Estas acciones forman parte del programa permanente de atención a camellones, parques y áreas públicas que realiza el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Parques y Jardines, con el objetivo de ofrecer espacios más limpios, seguros y agradables para la ciudadanía, comentó el funcionario.

