La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 16 años y ocho meses de prisión, dictada en contra de Eliab Abimael O., por el delito de homicidio calificado que cometió en Ciudad Juárez.

El agente del Ministerio Público, recabó suficientes elementos de prueba para demostrar que el acusado privó de la vida a Mario I. P. con un arma blanca, en hechos registrados el 26 de mayo del 2023, en un domicilio ubicado en las calles Ricardo Flores Magón y Chihuahua, de la colonia Primero de Mayo.

Hechos por los que fue detenido en el término de la flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que realizaban patrullajes de vigilancia en la citada colonia.

Ante los argumentos incriminatorios presentados en su contra, Eliab Abimael O., solicitó la terminación anticipada de su proceso, aceptando su responsabilidad penal.

De esta manera, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, conocedor de la causa penal, dictó la pena privativa de la libertad que purgará en el Cereso número 3, aunado a ser condenado a pagar la cantidad de un millón 919 mil 436 pesos, por la reparación del y gastos funerarios.