El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Roberto Isaac Á. A. de 23 años de edad, por delitos relacionados con la inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, así como por fraude.

Personal de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, Contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, comunicó al imputado que enfrenta una investigación por los actos delictivos relacionados con la operación de la funeraria denominada “Del Carmen”.

El imputado fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el pasado 14 de agosto, con una orden de aprehensión cumplimentada en el cruce de las calles Níquel y 16 de septiembre de la colonia Arroyo Colorado, en Ciudad Juárez,

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Roberto Isaac Á. A., y fijó para el miércoles 20 de agosto, la audiencia de vinculación o no a proceso penal, en donde se resolverá su situación jurídica.