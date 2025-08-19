Inicio » Dan prisión preventiva a sujeto relacionado con delitos en funeraria “Del Carmen”
Ciudad Juárez

Dan prisión preventiva a sujeto relacionado con delitos en funeraria “Del Carmen”

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Roberto Isaac Á. A. de 23 años de edad, por delitos relacionados con la inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, así como por fraude.

Personal de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, Contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, comunicó al imputado que enfrenta una investigación por los actos delictivos relacionados con la operación de la funeraria denominada “Del Carmen”.

El imputado fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el pasado 14 de agosto, con una orden de aprehensión cumplimentada en el cruce de las calles Níquel y 16 de septiembre de la colonia Arroyo Colorado, en Ciudad Juárez,

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Roberto Isaac Á. A., y fijó para el miércoles 20 de agosto, la audiencia de vinculación o no a proceso penal, en donde se resolverá su situación jurídica.

banner
You Might Also Like

You may also like

Cerrarán temporalmente la calle Manuel Gutiérrez Nájera por obras de Ferromex

Realiza J+ Mega Operativo para conectar el colector Cuatro Siglos al drenaje...

La UACJ se convierte en epicentro de la Inteligencia Artificial: Conferencias, apps...

Dan a conocer los nuevos puntos del CAM móvil del JuárezBus para...

Detiene SSPE a dos personas y asegura vehículo por su probable relación...

Reporta PC saldo blanco tras eventos del fin de semana

Juárez noticias All Right Reserved.