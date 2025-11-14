La Facultad de Artes de la UACH invita a la comunidad universitaria y al público en general a participar en el curso exprés de Cerámica Navideña, una experiencia creativa ideal para la temporada decembrina.

El curso estará a cargo de la maestra Maribel Talavera y se impartirá en el Taller de Cerámica Piero Fenci de la Facultad de Artes, en el Campus 1. Las sesiones se realizarán los sábados 15, 22 y 29 de noviembre, y el 6 de diciembre, en un horario de 10:00 a. m. a 12:00 p.m.

Con un costo de inscripción que incluye todo el material, los participantes aprenderán a crear tazas navideñas y diversas piezas decorativas, lo que les permitirá explorar técnicas básicas de modelado y esmaltado en cerámica. El pago debe realizarse en Caja Única utilizando el código 34.

Para mayor comodidad, la Facultad cuenta con una caja de autopago disponible los sábados en el lobby del edificio, en horario de 9:00 a. m. a 3:00 p.m. Quienes deseen más información pueden comunicarse al WhatsApp 614-154-8712, o a los teléfonos 614-439-1850, extensiones 4418 y 4450. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

La Facultad de Artes de la UACH invita a no perder esta oportunidad de vivir una experiencia artística y navideña, fomentando la creatividad y el aprendizaje en un ambiente cálido y comunitario. ¡Inscríbete y crea tus propias piezas de cerámica para esta Navidad!