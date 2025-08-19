Lo que parecía ser una tarde común para grabar contenido gastronómico terminó en un auténtico infierno para los influencers Nina Santiago, mejor conocida como “Nina Unrated”, y su pareja, Patrick Blackwood. La pareja se encontraba en el restaurante CuVee’s Culinary Creations, en Houston, Texas, cuando una camioneta irrumpió violentamente contra su mesa.

El accidente ocurrió el pasado sábado, justo mientras ambos probaban una hamburguesa de salmón y grababan su reseña para YouTube. El impacto los lanzó al suelo entre vidrios rotos y mobiliario destruido. Las imágenes quedaron registradas en video y rápidamente se volvieron virales.

“Nos impactó directamente, yo a su izquierda, él a mi derecha, mientras mordía una deliciosa hamburguesa de salmón. De repente… pero sobrevivimos”, relató Nina a través de sus redes sociales, aún con voz entrecortada.

Las autoridades señalaron que la conductora del vehículo confundió los pedales, pensando que había puesto el auto en estacionamiento. Al soltar el freno, terminó estrellándose dentro del restaurante. Tanto Nina como Patrick resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital cercano.

En redes sociales, Nina compartió fotos de sus cortes y moretones, acompañadas de un mensaje reflexivo: “El mañana no está prometido. Esta pudo haber sido nuestra última comida”. Incluso aseguró que fue protegida por su perrito Loyal, fallecido meses atrás, a quien llamó su “angelito guardián”.

La comunidad digital respondió con mensajes de apoyo y asombro: “¡Están vivos por milagro!”, “Que Dios los siga protegiendo”, escribieron algunos de sus seguidores. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el accidente, y la pareja de influencers planea su regreso con más precaución, aunque la experiencia marcará sus vidas para siempre.