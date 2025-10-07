La diputada de morena, María Antonieta Pérez Reyes estuvo presente durante el primer informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum junto a miles de mexicanos de toda la república concentradas en el Zócalo Capitalino convirtiéndose en una fiesta para el pueblo, dejando de ser el Día del Presidente del prianismo a ser el Día del Pueblo Mexicano Informado.

“Hemos pasado de aquel frívolo Día del Presidente, como se le llamaba cuando el presidente del prianismo daba su informe, hacer hoy un día de fiesta para el pueblo, porque es el pueblo el que recibe el informe y no el Congreso de la Unión como se limitaba anteriormente, y eso habla de cómo la presidenta Claudia, como la cuarta transformación ha hecho de México un país participativo en política consciente y muy informado”, fueron las palabras de la legisladora morenista.

Pérez Reyes reconoció los logros y retos que se ha enfrentado la presidenta de México, tales como la disminución de homicidios dolosos a nivel nacional del 25 por ciento y en el caso de feminicidios un 34 por ciento. Esto en base a la prevención al fortalecimiento institucional y a la coordinación de su gobierno con otros estados.

En cuanto a la economía, la diputada detalló que existen buenas noticias ya que a pesar de que el mundo ha estado convulso con problemas en el tema de aranceles y de los tratados comerciales internacionales, el producto interno bruto de México no decreció, sino que creció 1.2 por ciento pese a que las condiciones globales son adversas.

“La inflación llegó al 3.5 por ciento, la más baja desde 2021 y el desempleo en 2.7 por ciento. Estos son dos grandes indicadores que nos dicen que México, a pesar de lo difícil que está la economía mundial, se sigue moviendo y sigue produciendo”, enfatizó.

Añadió que se ha alcanzado una inversión extranjera directa de más de 36 mil millones de pesos, lo que demuestra que existe confianza de otros países con México, en su mano de obra, en la comunidad y en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

También, María Antonieta Pérez abundó en los programas sociales en donde se destino 850 mil millones de pesos que es el equivalente a 2.3 por ciento del PIB para programas de bienestar que benefician a más de 32 millones de familias, restando que este apoyo social realmente está llegando a las manos de todos y cada uno de los mexicanos beneficiados.

“No son los programas del prianismo anteriores que a través de las fastuosas secretarias atraían el recurso, y de ahí se dispersaba en compra de facturas para robárselo entre los mismos políticos y a la gente, a la base de la sociedad mexicana no le llegaba absolutamente ningún apoyo”, dijo.

En el tema de vivienda, Pérez Reyes hizo hincapié en su importancia sobre todas en las fronteras como Ciudad Juárez donde la mano de obra de la maquiladora se apuesta a desarrollar su futuro ahí, sin embargo, se tiene una carencia importante de vivienda. Por lo que está proyectando 1.2 millones de nuevos hogares a nivel nacional durante este año 2025, para todas aquellas familias que tienen menos de dos salarios mínimos.

“Fue un informe con muchas buenas noticias, no fueron promesas, son cosas que se han hecho en este año, no fueron cosas que van a ser en los próximos cuatro años es lo que hasta el día de ayer el gobierno de Claudia Sheinbaum ha realizado en temas tan importantes”, puntualizó la legisladora de morena.