En los próximos días el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Adán Augusto López Hernández, debe “procesar” si deja la senaduría por el caso del exjefe policiaco nombrado por él, Hernán Bermúdez Requena, aseguró el dirigente estatal de Morena, Jesús Selván García, quien admitió que este tema “sí le pega” al exgobernador tabasqueño.

Reconoció que en la investigación sobre el exsecretario de Seguridad, a quien las autoridades identifican como líder de la organización criminal de La Barredora, “sí aparece involucrado” Hernán Bermúdez.

En entrevista con la estación de radio 620 AM, dijo que el ahora prófugo de la ley era adversario del movimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que como coordinador de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) desalojó a partidarios de AMLO de un plantón en Plaza de Armas en 1995.

Señaló que “por alguna razón que ya todo mundo conoce” Hernán Bermúdez llegó a Morena, pero nunca militó en esa fuerza política.

El exjefe policiaco entró al vinotonto en 2018, como parte del equipo del senador López Hernández, con quien colaboraba desde 1992 que coincidieron en el gobierno interino del mandatario priista Manuel Gurría Ordóñez y desde entonces ha estado cerca del aún coordinador de la bancada morenista en la Cámara alta.

Sobre la solicitud de licencia de López Hernández, dijo que es un tema “que seguramente será platicado a nivel nacional” y que el propio ex mandatario “debe procesar en los próximos días”.

Proceso