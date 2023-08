La Comisión Jurisdiccional del Congreso de Chihuahua declaró por tres votos a favor y dos abstenciones, como improcedentes las solicitudes de juicio político en contra del exgobernador Javier Corral Jurado y del ex Secretario de Hacienda del Estado, Arturo Fuentes Velez, por supuestos actos y omisiones cometidos durante el desempeño de sus encargos.

Dicho proceso conforme a lo señalado en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia de Chihuahua y conforme a la resolución dictada por un Juez Federal en el sentido de que el Legislativo local debe retomar los asuntos referidos de acuerdo a dos sentencias de amparo presentadas por el C. Gerardo Cortinas Murra.

En relación al expediente CJ-JP-004/2022 de la demanda de juicio político promovido en contra del ex Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua Lic. Javier Corral Jurado en el que se denuncian supuestas faltas en la asignación de la Lic. Luz Estela Castro como Consejera de la Judicatura; la Comisión declaró como no procedente, dado a que el solo hecho de haber nombrado a la Consejera en nada influye en el desarrollo de la función jurisdiccional.

Al respecto el diputado Omar Bazán Flores, integrante de la Comisión, señaló que su voto iba en abstención, toda vez que el señalamiento es por el incumplimiento en los requisitos.

Relativo al expediente CJ-JP-003/2022 de la demanda de juicio político promovido en contra del ex Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua Lic. Javier Corral Jurado y del ex Secretario de Hacienda, Ing. Arturo Fuentes Vélez, por supuesta omisión en los pagos que establece la Ley de Pensiones Civiles del Estado relativas a las aportaciones quincenales del Estado y sus trabajadores, entre otras prestaciones; la Comisión declaró la improcedencia, dado a que dicho hecho no encuadra en ninguno de los supuestos señalados en el numeral 4º de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, aunado a que lo referido por el denunciante, señala una responsabilidad administrativa más no política.

En este sentido, el diputado Omar Bazán Flores, integrante de la Comisión, señaló que su voto es en abstención, ya que tiene interpuesta una denuncia porque las cuotas descontadas a los trabajadores del Estado no fueron entregadas a Pensiones Civiles, habiendo en ello una violación a los derechos humanos de las y los derechohabientes, entre otras consideraciones.

Una vez que la Comisión Jurisdiccional del Congreso, encabezada por el diputado Gabriel García Cantú, determinó por mayoría como improcedentes los casos referidos, la Secretaría Técnica realizará lo propio a fin de dar cumplimiento a lo requerido por el Juzgado de Distrito en relación a ambas sentencias de amparo.