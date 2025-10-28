Inicio » Declara Sheinbaum que México está en desacuerdo con el ataque de EU a presuntas narcolanchas
Nacional

Declara Sheinbaum que México está en desacuerdo con el ataque de EU a presuntas narcolanchas

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo estar en desacuerdo con el ataque de Estados Unidos a presuntas narcolanchas, aunque dijo que se dio en aguas internacionales y la Secretaría de Marina rescató al único sobreviviente de los tripulantes asesinados.

“Marina decidió rescatar a una persona”, lo cual “por razones humanitarias y por los tratados internacionales decidió rescatarlo”.

La mandataria federal pidió a las secretarías de Marina y de Relaciones Exteriores reunirse con el embajador estadunidense, Ronald Johnson luego del informe que presentó el almirante Raymundo Morales.

Dicha embarcación presuntamente llevaba drogas y en ese sentido es que el gobierno estadunidense atacó.

banner

Proceso

You Might Also Like

You may also like

Solicita FGR a EU extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés...

Acuerdan productores de maíz liberar un carril en bloqueos carreteros

Aprueban diputados en lo general nueva Ley contra Extorsión

Arremete Alito Moreno contra Máynez y acusa a MC de incongruente: son...

Puede EU cancelar visas en cualquier momento si hay motivos: Embajada

Reciben 70 mil personas apoyo de 20 mil pesos tras lluvias; reporta...

Juárez noticias All Right Reserved.