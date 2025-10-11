El gobierno del estado de Querétaro declaró la emergencia por las lluvias que se han presentado esta semana en la zona serrana y algunos municipios del semi desierto.

La declaratoria es derivado de los daños ocasionados por las lluvias del pasado 8 y 9 de octubre, mismas que han dejado a un menor muerto y a más de 121 localidades con afectaciones.

En la declaratoria se contempla la inclusión de los municipios de Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Landa de Matamoros, San Joaquín, Tolimán y Peñamiller, todos del estado de Querétaro, quienes han tenido afectaciones en caminos, viviendas e incluso el campo.

“Con el objetivo de atender de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, los riesgos y daños sufridos por la población queretana en los diversos factores como lo son la salud, integridad física, su patrimonio y el entorno”, indica la declaratoria.

Con esta declaratoria, se implementarán acciones inmediatas para atender la emergencia; mantener informada a la población sobre precipitaciones pluviales, zonas de riesgo, rutas de evacuación, funcionamiento de albergues y entrega de apoyos; efectuar acciones de limpieza y recolección de residuos generados por las precipitaciones, tales como desazolve de drenajes, coladeras, y mantenimiento de zonas críticas, y rehabilitar la infraestructura pluvial y viales afectadas por los eventos de lluvia.

“Se ordena a las dependencias, organismos y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, destinen los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para atender las necesidades que presente la población, para ir satisfaciendo los requerimientos correspondientes ante las afectaciones sufridas, conforme a la suficiencia presupuestal con que se cuente, en términos de las disposiciones aplicables a la materia y con cargo a lo autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2025”.

Finalmente, el documento también señala que el decreto tendrá vigencia hasta en tanto los pronósticos meteorológicos oficiales emitidos por autoridades federales y estatales en materia ambiental, sean favorables para la población y no representen un riesgo para la sociedad.

Las lluvias que se han presentado en la zona norte del estado, cobraron su primera víctima mortal, se trata de un menor de seis años; caminaba con su padre en la localidad Agua Fría de Gudiño en Pinal de Amoles, cuando intentaban salir, debido a que la zona está incomunicada.

El gobernador, Mauricio Kuri, informó que son 121 localidades de seis municipios hasta el momento afectadas por las lluvias, y que ha derivado en la implementación del Plan DNII.

