Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, informó que no aceptó la protección personal que se le brindó tras los empujones por parte del líder priista Alejandro Moreno, ocurrido hace unos días durante la sesión de la Comisión permanente.

En redes sociales escribió: “Acabo de platicar con los elementos de la @GN_MEXICO_ y he decidido declinar a la protección. Lo formalizaré mediante un oficio a la @FGRMexico”.

Fernández Noroña rechazó versiones periodísticas que aseguraban que la Guardia Nacional resguarda su domicilio en Tepoztlán, Morelos.

Aclaró que apenas este jueves la Fiscalía General de la República (FGR) le asignó custodia como medida de protección, tras las agresiones que —según dijo— sufrió a manos de Moreno y cinco legisladores priistas.

“Hay medios que han estado expresando que mi casa está cuidada por la Guardia Nacional, mienten. Hoy la FGR me asignó custodia por las agresiones que viví a manos de Alito Moreno y cinco legisladores priístas más. Es un mecanismo previsto en la ley”, escribió el morenista.

En seguida el dirigente del PRI acusó a Noroña de abusar de recursos públicos y lo llamó “cobarde, corrupto y chillón”.

