Una pareja de Carolina del Sur causó revuelo en su comunidad tras decorar su casa con un montaje de incendio tan realista que muchos creyeron que el hogar estaba en llamas. Las autoridades recibieron varios llamados de emergencia alertando sobre el supuesto fuego.

Amanda Peden y Sam Lee, conocidos por sus creativas decoraciones de Halloween, instalaron máquinas de humo, luces naranjas y proyecciones que simulan llamas. El resultado fue tan convincente que el Departamento de Bomberos de Fountain Inn recibió al menos cuatro denuncias por incendio hasta el 6 de octubre.

El jefe de bomberos, Russell Alexander, explicó que aunque los profesionales pueden distinguir el humo artificial por su color y velocidad, para el público general la escena resulta alarmante. “Cada vez que alguien reporta el fuego, acudimos o llamamos a los dueños para asegurarnos de que no haya peligro”, indicó.

La pareja pidió a los vecinos que no se alarmen y aclaró en redes sociales que “el fuego no es real”. “Mi casa está en llamas (no un fuego real)”, publicó Amanda el 4 de octubre. Las luces estarán encendidas cada noche de 8 a 10 hasta el 31 de octubre.