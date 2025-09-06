Inicio » Defiende Óscar Avitia derecho de estudiantes a un transporte público
Chihuahua

Defiende Óscar Avitia derecho de estudiantes a un transporte público

Por medio de una iniciativa que pretende reformar las leyes de movilidad y de transporte, el Diputado por Ciudad Juárez Oscar Avitia, busca que el derecho a la educación no se vea afectado por la falta de transporte público.

“Es lamentable que miles de estudiantes no puedan ejercer su derecho a la educación porque no hay rutas de transporte que los trasladen a sus centros de estudio y las pocas que existen no pasan de forma regular, afectando su asistencia a clases.

Un claro ejemplo de esta problemática se vivió en la ciudad fronteriza, donde un nutrido grupo de estudiantes se manifestaron en este regreso a clases, exponiendo que sufren infinidad de problemas para poder llegar a tiempo e incluso asistir a la escuela, por una falta de planeación y suficiencia en la rutas y unidades de transporte que aseguren el derecho a la movilidad.

“No puede ser posible que la ida y el regreso a las aulas sea un viacrucis para las y los estudiantes de Chihuahua, por esa razón buscamos armonizar de forma empática las leyes en la materia para que el Estado garantice que el servicio se cumpla de forma cabal y se les de prioridad a los estudiantes”, concluyó el legislador.

